تزامنًا مع الزيارة الأولى لنائبه.. أبرز المعلومات عن بنك التنمية الجديد

تزامنًا مع أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لـ فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي، يستعرض الدستور خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البنك التنمية الجديد.

بنك التنمية الجديد

الهند هي أول دولة اقترحت فكرة إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة البريكس الرابعة عام 2012 التي تم عقدها في مدينة دلهي، واتفق جميع اعضاء تجمع البريكس على إنشاء هذا البنك في قمة البريكس الخامسة التي تم عقدها في مدينة ديربان بجنوب افريقيا وتم توقيع على الاتفاقية في قمة البريكس السادسة التي عقدت في مدينة فورتاليزا بدولة البرازيل.

ويُدير بنك التنمية مجموعة اعضاء البريكس وهم "الصين، الهند، روسيا، البرازيل، جنوب افريقيا"، وذلك وفقًا لاتفاقية بنك التنمية الوطني، حيث يستهدف بنك التنمية الجديد دعم المشاريع في الدول الأعضاء من خلال تقديم القروض والمشاركة في رأس المال، بالإضافة إلى تقديم تمويلات لمشاريع البنية التحتية للبلدان النامية.

بلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد نحو 100 مليار دولار مقسمة على مليون سهم بقيمة تبلغ 100 ألف دولار لكل سهم، كما يبلغ رأس المال لبنك التنمية الوطني 50 مليار دولار مقسمة إلى أسهم مدفوعة 10 مليار دولار وأسهم اخري قابلة للاستدعاء بقيمة 40 مليار دولار.

وانضمت مصر رسميًا لعضوية بنك التنمية الجديد خلال مارس 2023، كما شاركت وزيرة التعاون الدولي ونائب محافظ مصر في البنك، في فعاليات الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التي انعقدت بمدينة شنغاهاي بالصين.

والتقت أمس الدكتورة رانيا المشاط بـ فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي