الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر لها أول فبراير المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة ، وتحظي باهتمام بالغ من المصريين حيث زادت البحث علي المنصات الالكترونية في جميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر وسعر الدولار اليوم في مصر 2024 وكذلك أسعار العملات في مصر اليوم.

قرارات البنك المركزي المصري 

ورجح خبراء مصرفيون ابقاء لجنة السياسات النقدية  وعدم تحريكها كما هى خلال الاجتماع المرتقب عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.93 للشراء و30.84 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلينحو  30.75 للشراء و30.85 للبيع   

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

 سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو30.75 للشراء و30.85 للبيع 

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  cib 

30.95  جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC

  31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  Citibank

31.05جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Standard Chartered

 31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك BNP Paribas

  31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Barclays

   31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

 

اسعار العملات في مصر اليوم

 

اسعار العملات في مصر اليوم.. يورو للبيع 33.85 جنيها وللشراء 33.97 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى للبيع 39.04 جنيها وللشراء 39.18 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى للبيع  35.88 جنيها وللشراء  36.02 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى  للبيع 21.60 جنيها وللشراء 21.67 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى للبيع  8.22 جنيها وللشراء 8.24 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى للبيع  100.32جنيها وللشراء  100.66جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى للبيع  8.39 جنيها وللشراء  8.42 جنيها

اسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى للبيع 4.31 جنيها وللشراء  4.33 جنيها

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