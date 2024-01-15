الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يناير 2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

يتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية ، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 


زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال في السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية ، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاثنين 15  يناير 2024.

اسعار العملات العربية في مصر


سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين 15 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.


سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري
 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

كم سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة؟

 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاثنين نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB ، اليوم الاثنين نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 15 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي .

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 15 يناير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 15 يناير 2024.

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