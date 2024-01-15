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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة مصر للمعلوماتية تعقد شراكة استراتيجية مع معرض الكتاب لدعم المعرفة ومواجهة التحديات

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

عقدت جامعة مصر للمعلوماتية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب اتفاقية شراكة استراتيجية، لتعزيز سبل التنسيق في المجالات التكنولوجية والمعرفية والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم الثقافة والأدب، والحفاظ على الملكية الفكرية بما يخدم القائمين على المنظومة والمجتمع.

اتفاقية شراكة بين جامعة مصر المعلوماتية ومعرض الكتاب 

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن سعادتها بالتعاون مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، مؤكدة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي من منطلق حرص جامعة مصر للمعلوماتية على المساهمة في دعم جهود الدولة ومؤسساتها للوصول إلى المستقبل الذي يليق بتاريخ ومكانة الدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وبين الجهات القائمة على المعرفة وصناعة الثقافة والأدب، وهو ما سوف ينتج عنه الخروج بمنتجات علمية وحلول تكنولوجية بالغة الدقة والأهمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للقطاعات التقليدية.

7 طلاب بـ«علوم الحاسب» في جامعة مصر للمعلوماتية يحصلون على تقدير A بمقرر الدراسات العليا بـ«مينيسوتا» الأمريكية

 

 

تعاون مثمر بين الجامعة والهيئة المصرية العامة للكتاب

وأشاد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجهود جامعة مصر للمعلوماتية، وبمستوى وفاعلياتها المتقدمة وتخصصاتها الحديثة، والتي جعلتها مرجعًا رئيسيًا في منظومة الرقمنة والعلوم الجديدة، قائلًا: "إن هذه الشراكة بين معرض الكتاب وجامعة مصر للمعلوماتية سوف تعزز علاقات التعاون فيما بيننا، وذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية القدرة على استشراف المستقبل وتحدياته والعمل على إيجاد حلول لها".

وأضاف بهي الدين: "تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي نواصل فيه التوسع مع الحفاظ على قيمة ومكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه أقدم وأكبر معرض سنوي متخصص في الشرق الأوسط والوطن العربي، وهو ما يجعلنا دائما نعمل على تعزيز جهود تبادل المعارف والخبرات بهدف الحفاظ على ريادة الدولة المصرية في هذا الأمر".

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات، هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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