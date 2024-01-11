7 طلاب بـ«علوم الحاسب» في جامعة مصر للمعلوماتية يحصلون على تقدير A بمقرر الدراسات العليا بـ«مينيسوتا» الأمريكية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية حصول سبعة طلاب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، على تقدير A في أحد مقررات مستوى الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا توين سيتيز بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لتفوقهم في أول مقرر لهم أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري حيث حصلوا جميعًا على معدل تراكمي 4 لهذا الفصل، وذلك بعد التحاقهم ببرنامج علوم الحاسب بـ"مينيسوتا" تفعيلًا لاتفاقية البكالوريوس المزدوج بين جامعة EUI وMinnesota.

وهنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والطلاب السبعة، لتفوقهم المذهل وحصولهم على معدلات أكثر من رائعة، وهو ما يعكس قوة البرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها وتأهيلهم بالعلوم الحديثة والمتطورة التي تجعل لديهم القدرة على التفوق والتميز على أقرانهم بالجامعات العالمية، فضلًا عن صقل مهاراتهم الأكاديمية والتي تجعل كل منهم خريج دولي.

وأبدت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، سعادتها بهذا النجاح الباهر، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس مستوى التعليم المتقدم بكلية علوم الحاسب والمعلومات والحرص على تأسيس الطلاب علميًا وعمليًا منذ السنة الاولى لهم بالكلية. كما وجهت الدكتورة هدى مختار الشكر للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ علوم وهندسة البيانات بالكلية، لدعمه العلمي لطلاب الكلية في مجال قواعد البيانات وهو مجال تخصص المقرر الأونلاين الذي تفوق به الطلاب في جامعة مينيسوتا توين سيتيز.





يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.