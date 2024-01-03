"مصر للمعلوماتية" تستقبل عميد كلية الإدارة بـ"لانكستر" البريطانية لتعزيز التعاون

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البروفيسور مروان عز الدين العميد المساعد للشراكات الدولية وأستاذ الاقتصاد القياسي المالي في كلية الإدارة بجامعة لانكستر ببريطانيا؛ بهدف توطيد علاقات التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز الجهود المستمرة لتقديم تعليم عالي الجودة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثناء زيارته، أجرى البروفيسور عز الدين جولة شاملة في الحرم الجامعي للتعرف على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها، ليعقب ذلك جولة تفقدية للكيانات الشريكة الأخرى الموجودة في مدينة المعرفة، بما في ذلك المعهد الوطني للاتصالات (NTI) ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالبروفيسور مروان عز الدين العميد المساعد للشراكات الدولية وأستاذ الاقتصاد القياسي المالي في كلية الإدارة بجامعة لانكستر، كما جرت المناقشة حول بحث أفاق التعاون المحتمل في مجال البحوث، وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى برامج الدرجات العلمية المزدوجة.

وفي تعليقها على الزيارة، أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هذه الزيارة تمثل جزء من التواصل بين الجامعة والمجتمع الأكاديمي العالمي لدفع الشراكات وتفعيلها في المجالات العلمية والبحثية المشتركة التي تخدم طلابنا وأعضاء هيئة التدريس.

كما قال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب:" يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الجامعة لتوطيد العلاقات مع الجامعات الدولية بهدف التباحث بشأن المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم الطرفين بما يدعم المسيرة الأكاديمية والبحثية للجانبين".

ولفت إلى أن هذه الزيارة توضح حرص الطرفين على تبادل الخبرات ودعم وتطوير كل منهما للآخر بما يتميز به من معرفة ومهارات وخبرات.

وأشارت الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، عن سعادتها بزيارة البروفيسور مروان عز الدين، قائلة:" يسرنا بحث سبل التعاون المشترك مع شريك مرموق مثل كلية الإدارة بجامعة لانكستر، مع مواصلة التعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لمنح طلابنا تجارب فريدة في التعليم متعدد التخصصات لإعدادهم بكفاءة عالية لسوق العمل في المستقبل.

من جهته قدم البروفيسور مروان عز الدين العميد المساعد للشراكات الدولية وأستاذ الاقتصاد القياسي المالي في كلية الإدارة بجامعة لانكستر، الشكر لإدارة جامعة مصر للمعلوماتية على الإستقبال. كما أبدى إعجابه بالإنجازات التي تحققها وحرصها على مستقبل الطلبة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها لهم، وهو ما يؤكد السعي الدائم والمتواصل لتوفير بيئة علمية مناسبة لهم ولتطلعاتهم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.