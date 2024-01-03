بروتوكول بين القومى للاتصالات وهيئة التصنيع لتعزيز التعاون فى البحوث التطبيقية

وقّع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، بروتوكول تعاون مع مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية التطبيقية المشتركة وتطوير الكفاءات التقنية بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة التي يتمتع بها المعهد ومصنع الإلكترونيات.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين، وتعزيز الأبحاث المشتركة، وتطوير التكنولوجيا، فضلًا عن إتاحة فرص للباحثين والمهندسين للتعاون في المشاريع البحثية وتطوير التقنيات المبتكرة.



وبموجب هذه الشراكة، يتمكن خريجو المعهد من الاستفادة من فرص تدريب عملي في مصنع الإلكترونيات، كما يمكنهم التعرف على عمليات التصنيع والتجميع والاختبار بالمصنع، واكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة لتعزيز فرصهم في سوق العمل، وبناء وتطوير قدراتهم التكنولوجية.



الجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات تأسس في عام 1983، وهو مؤسسة رائدة في مجال التدريب والخدمات الاستشارية في مصر والشرق الأوسط، ويكرس المعهد موارده لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويمتلك قاعدة علمية كبيرة من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية لأساتذة وعلماء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة فروعها وتخصصاتها.

في سياق متصل، وقّع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، وتوفير الكوادر المُدربة من خريجي المعهد في مجالات شبكات الاتصالات، وشبكات البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة المُدمجة، والأمن السيبراني، وربطهم بالشركات التابعة للغرفة.

يأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات الشباب ودعم شركاء الصناعة بالكوادر البشرية المُدربة لتطوير الأداء، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق التحول الرقمي.