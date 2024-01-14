كم سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة؟

يتسأل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري لذلك زادت عمليات البحث مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية عن سعر العملة السعودية اليوم الاحد 14 يناير 2024، بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

وتابع موقع “الدستور” المنصات الإلكترونية للبنوك لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الاحد بداية عمل البنوك بعد الإجازة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وكل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأحد 14 يناير 2024.

اسعار العملات اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال الأحد 14-1-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

أسعار الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 14 يناير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

أسعار الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 14 يناير 2024.

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