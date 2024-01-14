الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى والزمالك يتصدران مجموعتى الدور الثانى بدورى "الطائرة"

الزمالك فاز على الاتحاد
الزمالك فاز على الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة

واصل فريقا الأهلي والزمالك تصدر مجموعتي الدور الثاني في الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثالث التي أسفرت عن فوز الزمالك على الاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الطيران بنتيجة واحدة 3 – صفر وفوز الداخلية على إيسترن كومباني 3-2 في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية فاز الأهلي على سبورتنج وسموحة على الترسانة بنتيجة واحدة 3 – صفر وفاز القناة على بتروجت 3-2 .

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة بواقع 21 نقطة صعد بها من الدور الأول وتسع نقاط حصل عليها بفوزه في المباريات الثلاث الأولى في الدور الثاني واحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة يليه طلائع الجيش بعشر نقاط والطيران خمس نقاط وإيسترن كومباني أربع نقاط والداخلية ثلاث نقاط.

وينفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة يليه سبورتنج 16 نقطة وسموحة 12 نقطة وبتروجت ست نقاط والترسانة والقناة ولكل منهما أربع نقاط .

من ناحية أخرى يستعد منتخبا مصر لرجال والسيدات للكرة الطائرة للمشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 28 يناير الجاري بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بوروندي وأوغندا وإثيوبيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الرجال 20 لاعبا للمشاركة في التصفيات وهم: ياسين محمد وأشرف اللقاني وأحمد صابر ورضا هيكل وسيف عابد وهشام يسري وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان وعبد الرحمن الشحات ومحمد مجدي وعمر شريف ومحمد مصطفى لعبة وعبد الرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وحمزة الصافي ويوسف خالد ومحمد رضا وعبدالله نصر شعبان وياسين أشرف ابو الحسن.

واختار الجهاز الفني لمنتخب السيدات 22 لاعبة للمشاركة في التصفيات وهن: دعاء محمد ودانا شوقي وسهيلة وفيق وهنا تامر ومي محمود وتقى مدحت ونور إيهاب وندى حمدي ومريم متولي وداليا مرشدي  وأية خالد وندى مرجان وملك إسماعيل وندى معوض وسابين عابد  وسارة أمين وزينة العلمي وشهد الفقي وأيسل نديم وندى وليد ومريم مصطفى وحبيبة زعتر.

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