دلفى يستضيف الأهلى والزملك يواجه 6 أكتوبر فى دورى الكرة الطائرة للسيدات

تقام اليوم سبع مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعتين الأولي والثانية في الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات ففي المجموعة الأولى يلتقي دلفي مع الأهلي في الثالثة عصرا ووادي دجلة مع أصحاب الجياد والواي مع الصيد في الرابعة مساء.

وفي المجموعة الثانية يلتقي 6 أكتوبر مع الزمالك في الرابعة مساء والزهور مع هليوبوليس وسموحة مع سبورتنج في السادسة مساء والطيران مع المقاولون في الثامنة مساء.

الأهلي والزمالك يتصدران بالعلامة الكاملة

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة يليه وادي دجلة 20 نقطة والشمس 18 نقطة ودلفي 16 نقطة والصيد 15 نقطة والاتحاد السكندري عشر نقاط وأصحاب الجياد خمس نقاط والواى بدون نقاط.

وينفرد فريق الزمالك بصدارة جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 30 نقطة يليه سبورتنج 26 نقطة وسموحة 25 نقطة والزهور 14 نقطة والمقاولون عشر نقاط والطيران تسع نقاط و6 أكتوبر برصيد نقطتين وهليوبوليس بنقطة واحدة.

منتخبا الكرة الطائرة الشطائية يواصلان الانتصارات

من ناحية أخرى واصل منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية انتصاراته في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 ودورة باريس الأوليمبية 2024 وهزم منتخب رواندا 2- 1 وكان قد فاز على منتخب كينيا صاحب الارض والجمهور بنفس النتيجة وفي نفس التصفيات فاز منتخب مصر للرجال على المنتخب الكيني بنتيجة 2-1.

ويقود منتخب مصر الخبير الإيطالي نيكول أنجولو والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفاوتضم قائمة منتخب مصري للسيدات اللاعبات: دعاء الغباشي ومروة مجدي، وندى حمدي وناريمان ياسر.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال اللاعبين: عاطف عادل وأحمد عزب ويوسف زكي وجورج موريس.

ويرافق بعثة منتخب مصرالحكمين الدوليين ياسمين عبد العزيز ومسعد عطا الله إضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.