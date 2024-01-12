دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024
شهر رجب 1455 هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي أشهر عظّمَها الله تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام.
فضل شهر رجب 1455
وفي هذا الشهر الفضيل وقعت معجزة الإسراء والمعراج يوم 27 منه، وهي من أعظم المعجزات التي خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك، فإن شهر رجب هو شهر عظيم الشأن، وله فضل كبير عند الله تعالى، ولذلك ينبغي علينا أن نستغله في التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات، والإكثار من الأعمال الصالحة، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.
دعاء اول ليلة في رجب 1445 / 2024
وإليكم بعض الأدعية التي يمكن أن ترددونها في أول ليلة من شهر رجب 1445 :
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تيسر لي أسباب مغفرتك، وأن تجعلني من عبادك الصالحين المقبولين.
اللهم ارزقني في هذا الشهر المبارك إيمانًا راسخًا، ويقينًا صادقًا، وعبادة خالصة، وطاعة مخلصة.
اللهم اجعلني من المقبولين في شهر رجب وشعبان، وبلغني رمضان المبارك، وأعذني فيه من فواحش الذنوب والآثام، ووفقني فيه إلى كل عمل صالح، وجنبني فيه كل قول زور وفعل فاحشة.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445
- “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستحقي التهاني في كل وقت وحين أذكركم بالحفاظ على صيام النفل وكل عام وأنتم بخير”.
- من مباركات شهر رجب: “أعلنت الهيئات ظهور القمر في بلادنا وأنا أعن بقاء ودكم في قلوبنا فاللهم لا تفرق أبدا جمعنا”
- باركم علينا وعليكم حلول شهر رجب وفقكم الله لكل خير وصلاح وجعلكم الله من الطائعين المغفورة لهم ذنوبهم.
- نبارك لكم حلول شهر رجب ونسأل العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأن يصلح حالنا وحال أمتنا الاسلامية المنكوبة يا من يقول للشيء كن فيكون.
- كل عام وأمتنا الى الله أقرب مبارك عليكم حلول شهر رجب الاصب كل عام ونحن نستجيب لله ورسولة وأعلام الهدى عليهم السلام.
- ما في أجمل من صباح يبدأ بذكر الله وما في أحلي من صباح والشمس تنور الحياة وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بمناسبة حلول شهر رجب كل سنه وأنتم طيبين.