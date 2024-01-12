دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

شهر رجب 1455 هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي أشهر عظّمَها الله تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام.

فضل شهر رجب 1455

وفي هذا الشهر الفضيل وقعت معجزة الإسراء والمعراج يوم 27 منه، وهي من أعظم المعجزات التي خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

ولذلك، فإن شهر رجب هو شهر عظيم الشأن، وله فضل كبير عند الله تعالى، ولذلك ينبغي علينا أن نستغله في التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات، والإكثار من الأعمال الصالحة، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

دعاء اول ليلة في رجب 1445 / 2024

وإليكم بعض الأدعية التي يمكن أن ترددونها في أول ليلة من شهر رجب 1445 :

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تيسر لي أسباب مغفرتك، وأن تجعلني من عبادك الصالحين المقبولين.

اللهم ارزقني في هذا الشهر المبارك إيمانًا راسخًا، ويقينًا صادقًا، وعبادة خالصة، وطاعة مخلصة.

اللهم اجعلني من المقبولين في شهر رجب وشعبان، وبلغني رمضان المبارك، وأعذني فيه من فواحش الذنوب والآثام، ووفقني فيه إلى كل عمل صالح، وجنبني فيه كل قول زور وفعل فاحشة.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445