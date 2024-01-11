موعد شهر رمضان 2024 وأدعيته من القرآن والسنة النبوية

موعد شهر رمضان 2024 من أهم التساؤلات التي يطرحها المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رجب 1445هـ، والذي يوافق يوم السبت 13 يناير 2024م هو أول أيام الشهر.

موعد شهر رمضان 2024

وجاء موعد شهر رمضان 2024 من الموضوعات الأكثر بحثاً على منصات البحث المختلفة، حيث يتساءل العديد عن موعده رسميًا في مصر، عبر محركات البحث العالمي وشبكات التواصل الاجتماعي.

بحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية، في وقت سابق، بشأن تحديد شهر رمضان المبارك 2024، فقد أعلنت أنه من المتوقع أن يكون أول يوم من شهر رمضان 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان 2024 سوف يكون ثلاثين يوما، وذلك لأن شهر شعبان 1445 هجريا سوف يكون 29 يوما فقط، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد رمضان 2024 من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك بعد استطلاع هلال رمضان 1445 هجريا، وبناء عليه سيتم أيضا تحديد موعد عيد الفطر المبارك بشكل رسمي وذلك وفقا للحسابات الفلكية في يوم الاثنين 9 من شهر أبريل 2024.

أدعية شهر رمضان 2024 من القرآن

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 250

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ

لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286

"ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 - 28

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." سورة الحشر - الآية 10

"ربّ ابنِ لي عندك بيتًا في الجنّةِ" سورة التحريم - الآية 11

أدعية شهر رمضان 2024 من الأحاديث النبوية الشريفة

"اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال." رواه البخاري عن أنس بن مالك.

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن." رواه المنذري عن أنس بن مالك.

"اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي." رواه الألباني عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح.

"اللّهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت" رواه الألباني عن نفيع بن الحارث الثقفي.

"اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمعزم." رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

"اللّهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أنّ لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه." رواه أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه

"اللّهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا." رواه السيوطي عن عبد الله بن عمر.

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