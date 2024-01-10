موعد أول ليالي الشهر الفضيل ودعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2024

تتساءل شريحة كبيرة من المصريين عن موعد شهر رمضان الكريم 2024 كون شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وهو شهر العتق والغفران، وشهر الصدقات والإحسان، حيث تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، إنه شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات.

فضل شهر رمضان المبارك 1445

وشهر رمضان يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات. شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان في عام 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون مدته 30 يومًا، نظرًا لأن شهر شعبان في عام 1445 هـ سيكون مدته 29 يومًا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024

وقد أعلن معهد البحوث الفلكية موعد ميلاد هلال شهر رمضان 2024، بالإضافة إلى غرة شهر رمضان 1445. وأوضح أن هلال شهر رمضان 2024 سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024.

وأشار إلى أن رؤية هلال شهر رمضان 2024 ستكون يوم 10 مارس 2024، مضيفا أن الهلال سيظل مرئيا لمدة تتراوح بين 12 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة، و14 دقيقة في القاهرة، وبين 13 إلى 15 دقيقة في باقي محافظات مصر.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وستقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان الرسمي لموعد شهر رمضان في عام 2024 بعد رصد هلال شهر رمضان في عام 1445 هـ، وبناءً عليه سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك في عام 2024 بشكل رسمي، والذي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 9 أبريل 2024 وفقًا للحسابات الفلكية.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2024

يستحب عند رؤية هلال شهر رمضان الكريم أن يردد المسلمون ما رواه الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.

وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.

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