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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024.. يتبقى 64 يوم على شهر الرحمات

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024 يشهد ارتفاعًا في معدلات البحث من قبل الكثير من المسلمين  في مصر والوطن العربي خلال الفترة الحالية، حيث قام عدد كبير منهم بالبحث عن موعد حلول هذا الشهر المبارك للعام الجديد. 

يعتبر شهر رمضان الكريم واحدًا من الأشهر المنتظرة بشوق من قبل جميع المسلمين، حيث يتساءلون عن موعد شهر رمضان 2024  لتكثيف الأعمال الخيرية وزيادة العبادات والطاعات، كما يأملون في استقبال النفحات الإلهية التي يسكبها الله عز وجل في قلوب عباده خلال هذا الشهر المبارك.

موعد شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024، وفقًا للتقويم الميلادي، يتزامن مع الإثنين 11 مارس 2024، حيث يعد شهر رمضان من الأشهر ذات الطابع الروحاني الخاص والمقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للحسابات الفلكية  فإن عدد أيام شهر رمضان للعام الحالي 30 يومًا، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الإثنين 11 مارس 2024 هو الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان، وأشار إلى أنه سيتم إجراء استطلاع للهلال في اليوم السابق، أي يوم الأحد 10 مارس 2024، وسيتم الإعلان عن رؤية الهلال وبداية الشهر الكريم بناءً على نتائج هذا الاستطلاع.

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فضل شهر رمضان

شهر رمضان يحتل مكانة خاصة وفضيلة عظيمة في الإسلام، حيث يعتبر من أعظم الشهور وأكثرها قدسية، وله الكثير من الفضائل المتعلقة فهو شهر القرآن كما جاء في سورة البقرة:"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ"ففيه نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا السبب يُعتبر شهر القرآن الذي يشدد فيه الإهتمام بتلاوة القرأن، كما أنه فرصة لتقوية العبادة فيعد شهر رمضان فرصة لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه من خلال أداء الطاعات والعبادات مثل الصلاة والصيام وقيام الليل.

كما يُعتبر رمضان وقتًا مناسبًا للتوبة والتغيير، حيث يحث المسلمين على التخلص من السلوكيات السلبية والالتفات إلى الخير والعطاء ويشجع شهر رمضان على التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال فرضية التحلي بروح المشاركة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وصيام شهر رمضان يمنح الصائم تجربة قريبة من الشعور بالجوع والفقر، مما يعزز التعاطف والتفاهم للواقع الذي يواجهه البعض.

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كما أن شهر رمضان به ليلة القدر والتي  تحتل أهمية خاصة، حيث أنها خير من ألف شهر، كما ذكرها القرأن في قوله تعالى:"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" كما تتيح للمسلمين فرصة للتطهير الروحي والتقرب إلى الله بطاعته وعبادته.

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