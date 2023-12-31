الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا.. والأيام المتبقية عليه 1445

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 فلكيا والذي ينتظره الكثيرين للتفرغ للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل لما له من قدسيه خاصة عند المسلمين وذلك بسبب تفضيل الله سبحانه وتعالي له واختياره لنول القرآن على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التي قام بها علماء مركز التنبؤات وبحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ووفقا للحسابات الفلكية أيضا فإن عدته ستكون نحو 30 يوما هذا العام حيث يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت مدينة القاهرة يوم 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

يذكر أن دار الافتاء المصرية ستطلع هلال شهر رجب 1445 /2024 يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادي الأخر 1445 الموافق 11 يناير 2024 يوم الرؤية وفقا للحسابات الفلكية التي أعدتها معامل أبحاث الشمس بالعهد القومي للبحوث الفلكية.

أسعار برامج عمرة شهر رمضان 2024.. وتكلفة كل برنامج

هل هلاله| موعد شهر رمضان 2024 وتاريخ إجازة عيد الفطر 1445 في مصر

الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

لم يعد متبقي على شهر رمضان المبارك 1445-2024 سوى 70 يوما فقط وذلك وفقا للحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والتي لا يمكن الاعتداد بها رسميا إلا من خلال الاستطلاع الشرعي لهلال الشهر الكريم من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع هلال الشهور العربية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

ويذكر أن مراكز استطلاع هلال الشعور العربية في مصر توجد في عدد من محافظات الجمهورية هى (سيوة، مرسي مطروح، قنا، توشكي، أسوان، سوهاج، الوادي الجديد، مرصد حلوان بالقطامية) والتي يمكن رؤية الهلال من خلالها وفقا للضوابط الشرعية التي وضعتها دار الافتاء المصرية.

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟.. والأيام المتبقية على رمضان

أسعار برامج عمرة شهر رمضان 2024.. وتكلفة كل برنامج

طقوس شهر رمضان في مصر 2024

لشهر رمضان في مصر مذاق مختلف عن باقي الدول سواء كانت عربية أو أوربية وذلك بسبب الطقوس الخاصة في مصر له مثل تزين الشوارع بالزينة الرمضانية التي يتم إعدادها من الورق أو من خلال صناعة الفوانيس المضية والتي تزين البيوت في الشهر الكريم بالاضافة إلى كونه لعب أطفال طول الشهر.

اقرأ أيضا 

ميعاد شهر رمضان المبارك 

موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2024 شهر رمضان 2024 شهر رمضان دار الافتاء يوم الرؤية

مواد متعلقة

توقعات برج الميزان 2024 على المستوى العاطفي والمالي والترفيهي

دعاء العام الجديد 2024.. وأدعية رأس السنة للأهل والأصدقاء

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. وأسعار الوحدات السكنية

تاريخ العطلات الرسمية 2024.. وإجازة شهر يناير الرسمية 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالفيوم والشرقية

مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2024.. ولاعبي منتخب مصر المشاركين

عبارات تهنئة في رأس السنة 2024.. وسهرات التليفزيون للاحتفال بالعام الجديد

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج والمنوفية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة