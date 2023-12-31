موعد شهر رمضان 2024 فلكيا.. والأيام المتبقية عليه 1445

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 فلكيا والذي ينتظره الكثيرين للتفرغ للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل لما له من قدسيه خاصة عند المسلمين وذلك بسبب تفضيل الله سبحانه وتعالي له واختياره لنول القرآن على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التي قام بها علماء مركز التنبؤات وبحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ووفقا للحسابات الفلكية أيضا فإن عدته ستكون نحو 30 يوما هذا العام حيث يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت مدينة القاهرة يوم 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

يذكر أن دار الافتاء المصرية ستطلع هلال شهر رجب 1445 /2024 يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادي الأخر 1445 الموافق 11 يناير 2024 يوم الرؤية وفقا للحسابات الفلكية التي أعدتها معامل أبحاث الشمس بالعهد القومي للبحوث الفلكية.

الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

لم يعد متبقي على شهر رمضان المبارك 1445-2024 سوى 70 يوما فقط وذلك وفقا للحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والتي لا يمكن الاعتداد بها رسميا إلا من خلال الاستطلاع الشرعي لهلال الشهر الكريم من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع هلال الشهور العربية التابعة لدار الإفتاء المصرية.



ويذكر أن مراكز استطلاع هلال الشعور العربية في مصر توجد في عدد من محافظات الجمهورية هى (سيوة، مرسي مطروح، قنا، توشكي، أسوان، سوهاج، الوادي الجديد، مرصد حلوان بالقطامية) والتي يمكن رؤية الهلال من خلالها وفقا للضوابط الشرعية التي وضعتها دار الافتاء المصرية.

طقوس شهر رمضان في مصر 2024

لشهر رمضان في مصر مذاق مختلف عن باقي الدول سواء كانت عربية أو أوربية وذلك بسبب الطقوس الخاصة في مصر له مثل تزين الشوارع بالزينة الرمضانية التي يتم إعدادها من الورق أو من خلال صناعة الفوانيس المضية والتي تزين البيوت في الشهر الكريم بالاضافة إلى كونه لعب أطفال طول الشهر.