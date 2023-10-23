ميعاد رمضان 2024.. مراكز استطلاع هلال الشهر الكريم في المحافظات

ميعاد رمضان 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا، وذلك نظرا لما يحظى به الشهر الفضيل في نفوسهم ما يتجلى فيه من روحانيات وعبادات فيما يستغله البعض في أداء فريضة العمرة خلال العشر أيام الأخيرة من رمضان حيث يحضر ختام القرآن الكريم في المسجد الحرام.

ميعاد رمضان 2024

أكد خبراء معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن ميعاد رمضان 2024 - 1445 سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 وعدته 30 يوما كاملة حيث يتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم الأحد الموافق 30 من شهر شعبان 1445 و10 مارس 2024 حيث تعلن دار الإفتاء نتائج استطلاع الرؤية بشكل نهائي من كافة المرصد.

تقام صلاة التراويح في المساجد الكبرى بكاقة محافظات الجمهورية وفقا للضوابط التي تعلنها وزارة الأوقاف المصرية والتي تخصص إمام وخطيب معتمد لكل مسجد من المساجد التي يسمح بإقامة الصلاة والاعتكاف فيها.

مراكز استطلاع هلال شهر رمضان 1445

تستطلع اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية هلال الشهور العربية من خلال 7 مراكز استطلاع متوزعة على مستوى الجمهورية وتكون أماكن بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن حيث يتم الرصد من خلال التلسكوب والعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة حيث تتكون لجنة الاستطلاع في كافة اللجان الشرعية من أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة ومشايخ من وزارة الأوقاف والأزهر بالمحافظة.

تتواجد مراكز استطلاع هلال شهر رمضان 1445 في عدد من الأماكن هم (سيوة بمرسي مطروح، قنا، توشكى بأسوان، سوهاج والوادي الجديد، مرصد حلوان القطامية بالقاهرة) يمكن من خلالهم رؤية هلال الشهور الهجرية وفقا للضوابط الشرعية.

احتفال المصريين بشهر رمضان 1445

يستعد الملايين من المصريين لاستقبال شهر رمضان من خلال عدة مظاهر تدخل البهجة والسرور على النفوس أبرزها تزين الشوارع والميادين بالزينة الرمضانية سواء (الإضاءة أو الورقية) وشراء كافة مستلزمات المنزل من السلع الغذائية والتي تكفي أفراد الأسرة طوال الشهر الكريم وتزين المنازل بالزينة الرمضانية من خلال أقمشة الخيامية التي تدخل البهجة على النفوس.

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