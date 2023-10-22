تبقى 140 يومًا.. موعد أول ليالي شهر رمضان المبارك 2024

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد شهر رمضان لعام 2024، كونه من أعظم وأجمل الشهور الهجرية عند المسلمين فهو شهر الخير والبركة وننتظره كل عام للتمتع بأجمل شهور العبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى فضلًا عن أن فيه تغفر الذنوب.

شهر رمضان الكريم 2024

لشهر رمضان الكريم عظيم الأجر، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين "

ويتساءل المسلمون عن موعد أول ليال شهر رمضان الكريم 2024، فلها بهجة خاصة وفضل كبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ".

موعد أول ليال شهر رمضان 2024

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024 وتشير الحسابات الى ان اول ايام شهر رمضان لعام 2024 فلكيا سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويكون 30 يوما أي تبقى حوالي 140 يوم.

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2024

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم، اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات،و تسخير الكون والحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله.

مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية.