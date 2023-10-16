آخرهم احمد السقا.. القائمة المبدئية لنجوم مسلسلات رمضان 2024

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم دراما شهر رمضان المقبل 2024 بمجموعة متميزة ومختلفة من الأعمال الدرامية لكبار النجوم.

وتشهد القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 ، 11 مسلسلا متنوعا بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي وغيرها من الأعمال المتميزة لكبار النجوم.

ونرصد لكم خلال هذا التقرير قائمة نجوم مسلسلات رمضان 2024:

قائمة مسلسلات رمضان 2024

انضم الفنان أحمد السقا للقائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 حيث تعاقد مؤخرا على مسلسل درامي جديد من إخراج أحمد خالد موسى وجاري التحضير له حاليا حيث من المقرر الإعلان عن ابطاله وتفاصيلها خلال أيام.

ويستعد النجم خالد النبوي لبدء تصوير مسلسل “امبراطورية ميم”، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل اجتماعات عمل مكثفة مع النجم خالد النبوي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة لتحديد موعد نهائي للتصوير والمتوقع أن يبدأ تصوير أول مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر المقبل عقب الانتهاء من كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمسلسل وتحديد أماكن التصوير.

ويخوض الفنان محمد إمام الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “كوبرا” من إخراج أحمد شفيق ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل في شهر نوفمبر والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل.

فيما يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير أحداث مسلسله الرمضاني الجديد “الحشاشين” والذي يعد الأضخم انتاجيا خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك في مسلسل الحشاشين، عدد كبير من نجوم الفن منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وميرنا نور الدين ونور إيهاب وأمير المصري، نور محمود، أحمد كشك وغيرهم ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي.

ويجرى النجم يوسف الشريف جلسات عمل مسلسله الجديد “الراكون” الذي يعود به للسباق الرمضاني بعد فترة غياب وهو من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء وخلال الأيام القادمة تجرى جلسات عمل من أجل اختيار النجوم واعلان موعد بدء التصوير.

وانضم الفنان أحمد العوضي لقائمة نجوم مسلسلات شهر رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب " وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق ومن المقرر أن يبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد في مطلع شهر نوفمبر المقبل لعام 2023، الذي ستدور أحداثه في إطار أكشن شعبي.

وأوشكت الفنانة مي عمر على الانتهاء من تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 ويتكون من 15 حلقة وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والمسلسل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

و بدأ النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” والذي تم تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي نظرا لضخامة العمل الإنتاجي ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري.

ويشارك النجم أحمد مكى في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى حيث تعاقد على الجزء الثامن منه بعد نجاح أجزاء العمل السابقة خلال السنوات الأخيرة.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير اوي محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، وضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد ونور اللبنانية وأيتن عامر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

ايضا حجز أكرم حسني مكانه في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل كوميدي جديد بعنوان بابا جه مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التحضير له وإبرام التعاقدات مع الأبطال المشاركين به.

كما قررت نيللي كريم خوض السباق الرمضاني بمسلسل فراولة، الذي تعاقدت على بطولته خلال الفترة الماضية، مسلسل فراولة مكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة Sky limit للمنتج أحمد الدسوقي، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على باقي تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به