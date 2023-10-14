مسلسلات رمضان 2024.. محمد إمام يبدأ تصوير كوبرا بالمنطقة الصناعية في ديسمبر

يستعد النجم محمد إمام لتصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “كوبرا” مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويواصل المخرج أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير المختلفة حاليا بالتزامن مع كتابة حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل محمد إمام الجديد

وعلمت الدستور أن محمد إمام سوف يبدأ تصوير العمل في المنطقة الصناعية مطلع شهر ديسمبر المقبل.

كما يواصل احمد شفيق معاينة أماكن التصوير المختلفة المقرر أن يتم تصوير مشاهد العمل بها، حيث يتم تصوير مشاهد المسلسل بين القاهرة ومحافظة ريفية والصعيد، ومن المقرر أن يبدأ المخرج في بناء ديكورات المسلسل خلال الفترة المقبلة استعدادا لانطلاق تصوير أول مشاهده.

ويعكف الكاتب أحمد محمود أبو زيد على كتابة حلقات العمل لتسليمها للشركة المنتجة حيث انتهى مؤخرا من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل.

ويعود محمد إمام الس السباق الرمضاني بمسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وذلك بعد غيابه عن السباق العامين الماضيين، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين في البطولة بعد انضمام كلًا من أوس أوس، محمود البزاوي ومراد مكرم.

ولم تستقر الشركة المنتجة حتى الآن على العنصر النسائي المشارك في البطولة بجانب محمد إمام.

ويعود إمام في مسلسل كوبرا لتقديم الدراما الشعبية التي نجح في تقديمها على مدار السنوات الماضية حيث يجسد دور صاحب ورشة تصليح سيارات ويمر بالعديد من المواقف وتتصاعد على اثرها أحداث المسلسل حيث يواجه العديد من الصعوبات والتحديات لكنه ينجح في تخطيها.

على جانب آخر، ينتظر محمد إمام طرح أحدث أفلامه السينمائية الذي يحمل اسم "أبو نسب" نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.