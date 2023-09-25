الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أحمد شفيق ينتهى من معاينة أماكن تصوير مسلسل "كوبرا" لـ محمد إمام

محمد إمام
محمد إمام

انتهى المخرج أحمد شفيق، مخرج مسلسل "كوبرا"، للنجم محمد إمام، من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

واختار المخرج أحمد شفيق أماكن التصوير المقرر أن يتم تصوير مشاهد العمل بها، حيث يتم تصوير مشاهد المسلسل بين القاهرة ومحافظة ريفية والصعيد، ومن المقرر أن يبدأ المخرج في بناء ديكورات المسلسل خلال الفترة المقبلة استعدادا لانطلاق تصوير أول مشاهده. 

في سياق متصل، تجري الشركة المنتجة للمسلسل عدة اتصالات مع عدد من النجوم للمشاركة ببطولة العمل أمام النجم محمد إمام، وحتى الآن لم تستقر أسرة العمل على العنصر النسائي المقرر أن يلعب دور البطولة أمام محمد إمام. 

مسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد أبوزيد 

مسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2024. 

ويجسد محمد إمام خلال أحداث مسلسل "كوبرا" دور صاحب ورشة سيارات يواجه العديد من الصعوبات والتحديات لكنه ينجح في تخطيها. 

وعلم "الدستور" أن محمد إمام سيقوم بعمل عدة جولات في إحدى المناطق الشهيرة بتصليح السيارات؛ لعمل محاكاة للشخصية قبل بدء التصوير. 

فيلم "اللعب مع العيال"

على جانب آخر، أوشك النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، تحت قيادة المخرج شريف عرفة، حيث يتبقى لأسرة العمل عدد مشاهد قليلة يدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية. 

والفيلم يتناول قصة شاب يدعى "علام"، وهو شخص يتاجر في المخدرات والسلاح، إلا أن الظروف تتغير فجأة وحياته تتحول إلى شيء مفيد في تجربة غنية بالكوميديا من جانب إمام، الذي يتواجد في فيلمه عدد كبير من الأطفال الذين سيغيرون حياته بشكل لم يتخيله.

والفيلم يشارك في بطولته: أسماء جلال وباسم سمرة وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو، ومن تأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين، وإخراج شريف عرفة.

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