محمد إمام يبدأ تصوير "كوبرا" نهاية نوفمبر المقبل

بدأ الفنان محمد إمام تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "كوبرا"، الذي يعود به للسباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب منذ تقديمه مسلسل "النمر".

وعلم "الدستور" أن محمد إمام عقد مؤخرا اجتماعا مع مسئولي الشركة المنتجة للمسلسل، والمخرج أحمد شفيق؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، حيث لا يزال العمل في مرحلة الكتابة الأولية.

واتفق "إمام" مع الشركة المنتجة على تصوير أول مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من ارتباطاته السينمائية المختلفة.

فيلم اللعب مع العيال

على جانب آخر، يقوم محمد إمام حاليا بتصوير أحداث فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، حيث أوشك على الانتهاء من تصويره تحت قيادة المخرج شريف عرفة.

والفيلم يتناول قصة شاب يدعى "علام"، وهو شخص يتاجر في المخدرات والسلاح، إلا أن الظروف تتغير فجأة وحياته تتحول إلى شيء مفيد في تجربة غنية بالكوميديا من جانب إمام، الذي يتواجد في فيلمه عدد كبير من الأطفال الذين سيغيرون حياته بشكل لم يتخيله.

والفيلم يشارك في بطولته: أسماء جلال وباسم سمرة وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو، ومن تأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين، وإخراج شريف عرفة.

فيلم أبو نسب

على جانب آخر، ينتظر محمد إمام طرح أحدث أفلامه السينمائية الذي يحمل اسم "أبو نسب" نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب.

ويظهر محمد إمام خلال فيلم "أبو نسب" بشخصية جديدة، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية "لايف كوتش" مدربة تنمية بشرية كوميدية، وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

تجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.