الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خروج "أبونسب" و"شماريخ "من قائمة أفلام صيف 2023

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “أبونسب” للفنان محمد إمام تأجيل عرض العمل إلى نهاية العام الجارى، وبذلك يخرج من منافسات سباق موسم صيف 2023 السينمائي. 

ويعكف المخرج رامي إمام حاليًا على الانتهاء من جميع عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم ليكون جاهزًا للعرض في أي وقت. 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب، ويظهر محمد إمام خلال فيلم “أبونسب” بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

تجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم شماريخ فيلم أبو نسب لمحمد إمام محمد إمام آسر ياسين أفلام موسم صيف 2023
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