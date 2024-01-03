الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024.. وأبرز رسائل التهنئة بالشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان لعام 2024 حيث يكثر البحث عن الموعد ومتى يأتى شهر رمضان الكريم، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد شهر رمضان لعام 2024 بالاضافة إلى أبرز رسائل التهنئية بشهر رمضان الكريم.

موعد شهر رمضان 2024

وفقا للحسابات الفلكية التي أعلنها مركز الفلك الدولي، لاستطلاع موعد شهر رمضان 2024، فإنّه من المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان هو الإثنين الموافق، 11 مارس لعام 2024، ويكون 30 يومًا، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ.

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أبرز رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024

- كل عام وانتم بخير، رمضان كريم.

- أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

- بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

- للزملاء الأكارم اسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح وكل صباح بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وتمام العافية رمضان كريم.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير آمين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.

- مبارك عليكم الشهر أحبتي الزملاء وتقبل الله طاعاتكم وأعانكم الله على صيامه وقيام ليله وعمل الخيرات به شهر كريم وبانتظار السائل هنيئا لمن يستثمر ساعاته العظيمة بكسب الأجر والغنيمة والحمد لله الذي بلغنا رمضان وأسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار.

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