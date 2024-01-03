أخبار الظهيرة| مد فتح باب التحويلات بالطرح الأول "سكن لكل المصريين 3".. و"أبونسب" يتصدر الإيرادات

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الأربعاء، ما بين أخبار عن الإسكان وأخرى فنية فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار الظهيرة

مد فتح باب التحويلات بالطرح الأول "سكن لكل المصريين 3" حتى 15 يناير

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه تم مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ "سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف الوزير - في بيان - أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين 3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان



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"معلومات الوزراء": مصر في المرتبة الـ 22 عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر أداء تغير المناخ

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة "جيرمان واتش" "German watch" لحماية البيئة لعام 2024، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز 22 من بين 63 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة، كما حصلت على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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محمد إمام يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفيلم "أبو نسب"

تستقبل دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء، عددا من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري ومنها عصابة عظيمة الحريفة والإسكندراني وأنا وابن خالتي وليه تعيشها لوحدك.

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فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بناء حزب الله اللبناني شبكة أنفاق واسعة أكثر تطورًا بكثير من شبكة أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، حيث يمتد نظام الأنفاق في جنوب لبنان لمئات الكيلومترات، حتى الحدود وحتى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما يمكن لمنصات الإطلاق أن تطلق صواريخ موجهة بدقة.

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