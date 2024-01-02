"أبو نسب" في الصدارة.. قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

يواصل فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام، وياسمين صبري، نجاحه بدور العرض السينمائي في مصر، حيث استطاع خلال 10 أيام اكتساح إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وحقق فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد عادل إمام، إيرادت مرتفعة محتلًا المركز الأول في شباك التذاكر، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين 1.698.248 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

شماريخ

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 560.622 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

كارت شحن

أما فيلم "كارت شحن" فقد حقق إيرادات أمس بلغت 134.430جنيهًا.

بطولة فيلم "كارت شحن" الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، منى جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، وضيفة الشرف فرح الزاهد، والفيلم من تأليف محمود صابر.

فوي فوي فوي

وجمع فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 16.036 جنيهًا في شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي

العميل صفر

وحقق فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 28،179 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وش فى وش

وجني فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 14،615 جنيها.

بلوموندو

اما فيلم “بلوموندو” فقد تذيل القائمة محققًا إيرادات بلغت 3،925 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى