الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو نسب" في الصدارة.. قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

ابو نسب
ابو نسب

يواصل فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام، وياسمين صبري، نجاحه بدور العرض السينمائي في مصر، حيث استطاع خلال 10 أيام اكتساح إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه. 

وحقق فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد عادل إمام، إيرادت مرتفعة محتلًا المركز الأول في شباك التذاكر، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين 1.698.248 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

شماريخ 

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 560.622 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

كارت شحن  

أما فيلم "كارت شحن" فقد حقق  إيرادات أمس  بلغت 134.430جنيهًا.

بطولة فيلم "كارت شحن" الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، منى جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، وضيفة الشرف فرح الزاهد، والفيلم من تأليف محمود صابر.

فوي فوي فوي 

وجمع فيلم  "فوي فوي فوي" من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 16.036 جنيهًا في  شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي 

العميل صفر

وحقق فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 28،179  جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وش فى وش 

وجني فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 14،615  جنيها.  

بلوموندو

اما  فيلم “بلوموندو” فقد تذيل القائمة محققًا إيرادات  بلغت  3،925 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى

ابو نسب فيلم أبو نسب لمحمد إمام إيرادات فيلم ابو نسب فيلم ابو نسب قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض

مواد متعلقة

يفتتحها "ليه تعيشها لوحدك".. 5 أعمال سينمائية في قائمة أفلام موسم رأس السنة

غدا.. انطلاق أولى حلقات حالة خاصة عبر watch it

الجمعة.. عرض حلقة الموسيقار هاني شنودة في برنامج sold out على cbc

التصوير نهاية الأسبوع المقبل.. درة تتعاقد على بطولة مسلسل "إثبات نسب"

من بينها حالة خاصة وام الدنيا.. Watch it تكشف عن أعمالها الحصرية خلال يناير

الليلة.. "الوثائقية" تُعيد عرض "عن قرب.. وحيد حامد"

تشييع جثمان الإعلامية كريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

أبو نسب في المقدمة وبلوموندو الأخير.. قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

علاقة حب مراهقين تنتهى بـ"حفلة اغتصاب" لقاصر فى الغربية.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

الجيش الإسرائيلى ينسحب من غزة.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة