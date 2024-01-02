الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يفتتحها "ليه تعيشها لوحدك".. 5 أعمال سينمائية في قائمة أفلام موسم رأس السنة

افلام موسم رأس السنة
افلام موسم رأس السنة

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري. 

وتشهد قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 عرض 5 أفلام سينمائية متنوعة ما بين الأكشن والرومانسي والغنائي، وخلال التقرير التالي، قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي. 

"ليه تعيشها لوحدك" 

ينطلق عرض فيلم "ليه تعيشها لوحدك" غدًا بدور العرض السينمائي، والفيلم من بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة.

"الإسكندراني"

بينما تطرح الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" العمل في دور العرض السينمائية يوم الخميس 4 يناير وتحتفل أسرة العمل مساء اليوم، بالعرض الخاص له في أحد دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر. 

"الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة زينة، أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

"عصابة عظيمة" 

ويُعرض فيلم "عصابة عظيمة" أيضًا يوم الخميس المقبل، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.

"أنا وابن خالتي"

كما يًعرض أيضًا يوم الخميس المقبل، فيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمى جمال، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

"الحريفة" 

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس أيضًا الفيلم الشبابي "الحريفة" وهو من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرون.

ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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