الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024

افلام موسم رأس السنة
افلام موسم رأس السنة

بدأ الجمهور فى البحث عن الأفلام الجديدة والمقرر عرضها في موسم رأس السنة السينمائي 2024 وذلك بالتزامن مع احتفالات موسم الأعياد.

أفلام موسم رأس السنة 2024

ويشهد موسم رأس السنة السينمائي لعام 2024 انتعاشة كبيرة حيث سيتم عرض عدد من الأفلام الجديدة لكبار نجوم السينما. 

ويضم موسم أفلام رأس السنة السينمائي 2024 افلام متنوعة بين الكوميدي والأكشن والاجتماعى. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة الأفلام المقرر عرضها بدور السينما في مصر خلال موسم رأس السنة السينمائي 2024. 

قائمة أفلام موسم رأس السنة 2024 

تتنافس الشركات المنتجة على عرض عدد من الأفلام المتميزة لجمهور السينما خلال موسم رأس السنة الجديدة 2024 والذي يتزامن مع احتفالات الأعياد والذي بدأ هذا العام بفيلم ابو نسب بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري وعدد من النجوم.

 أفلام ليلة رأس السنة 2024

وفي هذا التقرير نقدم لجمهور وعشاق السينما أبرز الأفلام المعروضة بموسم رأس السنة. 

ليه تعيشها لوحدك 

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر يوم 3 يناير فيلم “ليه تعيشها لوحدك” لشريف منير وخالد الصاوي ضمن موسم رأس السنة 2024 والذي تدور أحداثه  في إطار اجتماعي حول قصة إنسانية مليئة بالمشاعر عن معاناة مرضى السرطان حيث يجسد شريف منير طبيب يصاب صديقه الفنان خالد الصاوي بالسرطان ويعيشان الأحداث معا الفيلم من بطولة شريف منير وخالد الصاوي وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وخالد عليش ومؤمن نور وإخراج حسام جوهر.

فيلم الإسكندراني 

ويعرض فيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضى يوم 4 يناير المقبل وتقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضا خاص له بحضور ابطاله.

يشارك فى الفيلم عدد من النجوم، منهم الفنانة زينة وبيومى فؤاد وحسين فهمى وعصام السقا وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

تدور الأحداث فى محافظة الإسكندرية، حيث يواجه «بكر الإسكندرانى»، الذى يجسده أحمد العوضى، العديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ ويقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا.

فيلم الحريفة 

هو تجربة شبابية بحتة عن لعبة كرة القدم ويطرح بدور العرض السينمائي في مصر يوم 4 يناير المقبل. 

و يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة من الشباب، أبرزهم: نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبى وعبدالرحمن محمد وسليم الترك، بجانب بيومى فؤاد، ونجم الكرة السابق والإعلامى أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد. 

فيلم عصابة عظيمة 

و ينطلق عرض فيلم عصابة عظيمة والذي يشهد عودة إسعاد يونس للشاشة الصغيرة بعد فترة غياب طويلة بداية من 4 يناير المقبل. 

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج للعمل خلال الفترة الماضيةو تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي، الذى يتورط فى مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم مقسوم 

وتطرح الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم”، العمل يوم 17  يناير المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

 وهو من بطولة النجمة ليلى علوي، إلى جانب: شيرين رضا والفنانة سماء إبراهيم والفنانة سارة عبدالرحمن والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print و"سينرجي فيلمز" و"أفلام مصر العالمية".

أنا وابن خالتي 

وتشهد دور العرض السينمائي في مصر طرح الفيلم الجديد “أنا وابن خالتي” من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد. 

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب، يجسدهما سيد رجب وبيومي فؤاد، ويسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

“أنا وابن خالتي” يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ميمي جمال وهنادي مهنى وسارة عبدالرحمن.

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