السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

يبحث قطاع كبير من مستحقي المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير 2024، وينتظر أكثر من 10 مليون لمعاشات التأمينات الاجتماعية في مصر أن يُصرف المعاش هذا الشهر بزيادة جديدة، تساهم في تقليل الأعباء المعيشية في ظل التضخم والغلاء الذي تعيشه مصر والعالم كله بسبب الظروف الراهنة.

معاشات يناير 2024 

بعد ساعات قليلة سيتم صرف معاشات يناير 2024، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة للمعاشات التي أعلن عنها اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  والذي بدوره أوضح أن الحد الأدنى للمعاشات قد زاد ليصبح 1300 جنيه، والحد الأقصى وصل إلى 10080 جنيه، سيتم تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2024.

  زيادة معاشات يناير 2024

تم الإعلان من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، سيتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك دائمًا في اليوم الأول من كل شهر.

موعد صرف معاشات يناير 2024

 وبناءً على ذلك، سيتم بدء صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة في يوم الإثنين المقبل 1 يناير 2024.

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024 ولينك الاستعلام عن قيمة المعاش

موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في جميع المحافظات

 موعد صرف معاشات يناير 2024 

من المقرر صرف معاشات شهر يناير 2024 لأصحاب المعاشات، والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، ابتداءً من 1 يناير 2024 ولمدة 6 أيام حتى 6 يناير 2024، وفقًا لتصريحات عدد من المسؤولين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024:

- يومي 1 و2 يناير: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

- يومي 3 و4 يناير: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

- يومي 5 و6 يناير: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

الحد الأدنى  لمعاشات يناير 2024 بعد الزيادة

وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعدادها الفعلي لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ابتداءً من يناير المقبل، حيث سيصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه. وسيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من الأول من يناير 2024 حوالي 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، والحد الأقصى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يناير 2024:

- قم بالتسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.

- أدخل اسم المستخدم.

- أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- سجّل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- ستظهر قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

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