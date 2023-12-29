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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024 ولينك الاستعلام عن قيمة المعاش

معاشات
معاشات

أيام قليلة تفصلنا عن صرف المعاشات، ويزداد التساؤل من جميع المستفيدين من المعاش عن ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024 عبر جوجل، حيث يشهد الإثنين المقبل الموافق 1 من يناير 2024، البدء في صرف المعاشات شهر يناير لعام 2024 بالزيادة الجديدة، والتي سيستفيد منها أكثر من حوالي 10 ملايين مواطن على أن ستستمر لمدة 6 أيام متتالية وستنتهي في يوم السبت 6 من يناير 2024، وبالتالي سيكون صرف المعاشات بالمواعيد التي قامت بتحديدها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، ولينك الإستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

وكان اللواء جمال عوض، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، حيث أعلن في تصريحات سابقة، أنه قد تم رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني لكي يكون مبلغ 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه وسيبلغ الحد الأقصى للمعاش حوالي 10080 جنيها بدلًا من مبلغ 8720 جنيها، ونتيجة لذلك سوف يكون الحد الأدنى للمعاش لمن ستنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 قيمة 1300 جنيه بدلًا من مبلغ 1105 جنيه.

كما جاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدني والحد الأقصي وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه وقيمة الحد الأقصى والأدنى للمعاشات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 وأصحاب المعاش الجدد

لينك الإستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

عقب الإعلان عن زيادة الحد الأدني للمعاشات في بداية لعام 2024 أصبح لينك الإستعلام عن المعاش بالرقم القومي من أكثر العبارات التي يبحث عنها أصحاب المعاشات من خلال الإنترنت وتحتوي السطور التالية على خطوات الإستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية:

  1. قم بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي (من هنا).
  2. اختر أيقونة صاحب معاش ثم قم باختيار أيقونة أيقونة الخدمات التأمينية.
  3. اضغط على استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش.
  4. ادخل الرقم القومي بالخانة المخصصة له بالموقع، ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.
  5. وسوف يظهر لك البيانات الاساسية بملف المعاش الخاص بالمستعلم.

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