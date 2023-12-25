الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني

صرف معاشات
صرف معاشات

تناقل بعض المواطنين أخبار عن حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024، والتي يتم صرفها عادة في الأول من كل شهر، وتشهد صرف معاشات يناير زيادة جديدة أعلنت عنها الدولة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024  وأماكن الصرف.

حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مواعيد صرف معاشات يناير 2024 والتي ستكون في الأول من يناير المقبل، وهذا يؤكد أن ما تم تداوله عن تبكير صرف معاشات يناير 2024 مجرد شائعات.

ويتم صرف معاشات يناير 2024 لنحو 10 ملايين مواطن يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024 ويستمر الصرف لمدة 6 أيام متواصلة. 

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها من ماكينات الصرف الآلى للبنوك «ATM»، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، منافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ومنافذ شركة فوري. 

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حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2024

تداول أصحاب المعاشات أخبارًا عن زيادة المعاشات في يناير، بعد قرار زيادة الحد الادني للمعاشات وزيادة الاشتراك التأميني.

وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حول حقيقة زيادة المعاشات في يناير أنه لن تكون هناك زيادة في قيمة المستحقات المالية التي يصرفها 10 ملايين مواطن شهريًا، بل ستكون زيادة المعاشات في يناير للمواطنين  للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وتنفذ الهيئة هذه الفترة قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024  ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024  مبلغ 1300 جنيهًا بدلًا من 1105 جنيهًا، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.

فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات حاليًا، 8720 جنيهًا، وسيبلغ فى 1-1-2024  إلى 10080 جنيه، بزيادة قدرها 1360 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات.

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

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