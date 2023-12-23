السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف قيمة الزيادة.. كيفية الاستعلام عن المعاشات لشهر يناير 2024

المعاشات
المعاشات

تتساءل شريحة كبيرة من المواطنين حول زيادة المعاشات 2024، وتصدر البحث بعنوان: "هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لاسيما أن مستحقي معاش التأمينات الاجتماعية يقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين مواطن، وينتظروا الزيادة لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التضخم العالمي.

هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024

وأجاب رئيس الهيئة  القومية للتأمينات الاجتماعية،  اللواء جمال عوض، إذ أوضح أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيتم تطبيقها في الأول من يناير المقبل، على أن تصرف في شهر يوليو من العام الجاري.

 قيمة زيادة معاشات عام 2024 

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا هو 1105 جنيهات، وسيرتفع فى يناير 2024 إلى 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأدنى من المعاشات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات حاليًا، 8720 جنيهًا، وسيبلغ فى 1 يناير 2024 إلى 10080 جنيه، بزيادة قدرها 1360 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات.

هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024؟

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كيفية الاستعلام عن المعاشات لشهر  يناير 2024 

 يمكن الآن الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 من خلال إدخال الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،  يتمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 بسهولة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة والاطلاع على الرقم التأميني من خلال الرابط المتاح "هـــنــا".

 موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

من المفترض أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في الأول من يناير من قبل وزارة التضامن لأكثر من 10 ملايين مواطن على المعاش، على أن يستمر صرف معاشات يناير على مدار 6 أيام متتالية. 

أماكن صرف المعاشات لشهر يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن استحقاق المعاشات لشهر يناير من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي للبنوك "ATM"، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ومنافذ شركة فوري.

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