بشرى سارة لمستحقي المعاش.. موعد زيادة المعاشات 2024

يتساءل أصحاب المعاشات في مصر عن موعد زيادة المعاشات 2024، وزّفت وزارة التضامن بشرى سارة لأصحاب المعاشات، حيث ستشهد معاشات شهر يناير 2024 زيادة.

ومن المقرر صرف الزيادة لجميع المستحقين في الدولة اعتبارًا من الأسبوع الأول في السنة الجديدة، وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي التي أشارت أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 10 ملايين و717 ألف.

قيمة زيادة المعاشات 2024

وفي تصريحات تلفزيونية لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، تم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها، وتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه، وذلك لمن ينتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024، كما تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2024

وفق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من المفترض أن يتم تطبيق زيادة المعاشات للمستحقين بداية من يناير 2024 على أن تصرف في 1 يوليو 2024.

زيادة معاش التأمينات الاجتماعية 2024 وفق القانون

من المتوقع أن تزيد معاشات عام 2024 بعد زيادة الاشتراك التأميني للحد الأدنى والأقصى، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية له، وسيتم زيادة الاشتراك التأميني في يناير من كل عام، وفقًا للجدول الزمني المحدد في القانون.

وبموجب القانون، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 إلى مبلغ جديد، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 8720، وسيتم زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وفقًا لتوجيهات القانون، مع تحديد نسبة أو قيمة جديدة بعد انتهاء فترة زمنية محددة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

الدخول الي موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــــا ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر علي البيانات الأساسية لملف المعاش. يجب على المستعلم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور. وستظهر امامك نتيجة صاحب المعاش. يلزم كتابة الاسم، اسم العائلة، الرقم القومي، الرقم التأميني، البريد، إدخال كلمة مرور. والنقر علي زر التسجيل، وعلى الفورة تظهر قيمة المعاش بالزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

أحاطت الهيئة القومية للتأمينات بمستحقي المعاشات في مختلف المحافظات أنه يمكن صرف المعاش في الأول من يناير ويستمر الصرف حتى 6 يناير 2024 في مكاتب البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، على أن يكون متوفر في ماكينات الصرف الألي من على مدار الشهر.

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