الخميس 21 ديسمبر 2023
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مصر

برقم بطاقتك.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023، والذي تقدمه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي لتحسين معيشة  محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة  والتضخم الذي تمر به مصر والعالم، لذا تحرص فئة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات على التسجيل والحصول على معاش تكافل وكرامة.

الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات والطرق للاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي للمرأة المتزوجة وغيرها من الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المالي، سواء كانوا من كبار السن، أو الأيتام، أو الأطفال، أو الأسر. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الفئات المستفيدة يصل إلى 5.2 مليون أسرة، يشمل حوالي 22 مليون شخص.

 خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 

يمكنك الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي:

1. الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــا.

2. اضغط على خانة "استعلم عن نتيجتك" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

3. بعد ذلك، قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص.

4. اضغط على كلمة "استعلام".

بهذه الطريقة يمكنك معرفة حالة بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة وقيمة الدعم المستحق ويشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2023

يتطلب الحصول على التقديم لمعاش تكافل وكرامة الأوراق التالية:

1. نسخة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

2. نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3. نسخة من شهادة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق.

4. نسخة من شهادة الوفاة للزوج / الزوجة في حالة الوفاة.

5. نسخة من إقرار الوصاية للأيتام.

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط للحصول على المعاش والفئات المستحقة  والتي جاءت كالتالي:

المسنين، والسيدات من الأرامل والمطلقات والحاضنات لأطفال، كذلك الأيتام الذين لا يحصلون على الرعاية من الأب والأم، وذوي الاحتياجات الخاصة.

إقرأ أيضُا: موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024.. وكيف تستعلم عن تكافل وكرامة

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024.. وكيف تستعلم عن تكافل وكرامة

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