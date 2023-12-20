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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

متى تبدأ؟.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد راس السنة وعيد الميلاد المجيد لشراء مستلزمات الأسرة خلال هذه الأيام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 

وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري صرف معاشات يناير عبر أكثر من 4400 منفذ بداية من يوم الاثنين الأول من يناير 2024، على أن يتم إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد او البنوك.

موعد قبض معاشات شهر يناير 2024

وحددت الهيئة القومية للبريد موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، خلال أول 10 أيام من الشهر نفسه، وقسمت أصحاب المعاشات كالآتي الفئة الأولى أقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024 والفئة الثانية الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

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موعد صرف الفئة الثالثة للمعاشات 

في حين تصرف الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والإثنين 6 و 8 يناير 2024 علي أن يصرف للفئة الأخير للأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ويناير 2024 علي أن يتم الصرف لمن تخلف عن الموعد خلال يومي الخميس والسبت 11 و13 يناير.

موعد عمل ماكتب البريد خلال شهر يناير 2024 

وتقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

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