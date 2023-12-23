هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024؟، سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة حقيقة زيادة المعاشات.

ويبحث الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، وتفاصيل زيادة المعاشات في العام الجديد 2024.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل زيادة المعاشات للعام القادم، لذلك يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل موعد زيادة المعاشات، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، إليكم التفاصيل:

هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يناير 2024؟

يتم تطبيق قرار زيادة المعاشات 2024 في أول شهر يناير 2024، أي مع صرف معاشات شهر يناير المقبل.

وأصبح الحد الأقصى للمعاشات يصل نحو 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها، والحد الأدنى للمعاشات أصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير

تصرف وزارة التضامن الإجتماعي معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق، بدءًا من يوم 1 يناير 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يناير 2024 لمدة 6 أيام متتالية:

يوم الاثنين 1 يناير 2024

أول أيام صرف معاشات شهر يناير 2024

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024

ثاني أيام صرف معاشات شهر يناير 2024

يوم الأربعاء 3 يناير 2024

ثالث أيام صرف معاشات شهر يناير 2024

يوم الخميس 4 يناير 2024

رابع أيام صرف معاشات شهر يناير 2024

زيادة معاشات شهر يناير 2024

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة وفق المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023 التي تنص على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، وفق المعتاد تصرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، ومن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام.