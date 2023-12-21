« هتقبض كام؟ ».. هل يوجد زيادة في معاشات الشهر المقبل؟

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، موعد زيادة المعاشات 2024، والتي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويقدم«الدستور » لمتابعيه كل ما يخص معاشات شهر يناير 2024، من حيث موعد وأماكن الصرف، من خلال السطور التالية:

زيادة الحد الأدنى للمعاش

وارتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه، بدلًا من 1105 جنيه، كما تم زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيه، بدلًا من 8720 جنيه.

وسيتم تطبيق زيادة المعاشات 2024 في أول شهر يناير 2024، أي مع صرف معاشات شهر يناير المقبل.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم أصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 10% في عام 2023.

صرف معاش شهر ديسمبر 2023

وبدأ صباح الجمعة الماضي صرف معاش شهر ديسمبر 2023، من خلال ماكينات الصراف الالي ال ATM،متضمنا الزيادة الجديدة حيث إن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، ينتظره المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين.

موعد صرف معاش يناير 2024

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2024 لجميع المستحقين في الدولة بدءاً من الأسبوع الأول في بداية السنة الجديدة.

زيادة المعاشات 2024

وينص قانون المعاشات والتأمينات، على وجود زيادة سنوية في المعاشات للمواطنين، تصل إلى 15% كل عام، وفقًا للمادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023.

وتصرف زيادة المعاشات الجديدة في شهر يوليو من كل عام، ولذلك تكون زيادة المعاشات الجديدة يوم 1 يوليو 2024 المقبل.