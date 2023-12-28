شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات والرجال وإجراءات الاشتراك

شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات والرجال من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة على مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بداية العام الجديد 2024.

ويستعرض "الدستور" شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات والرجال من خلال هذا التقرير، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

الفئة المستحقة لمعاش تكافل و كرامة 2024

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات والرجال 2024

1. أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانة.

2. أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3. تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4. أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5. عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه:

ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )

إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )

العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء... )

تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا

عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )

إجراءات الإشتراك في معاش وكرامة 2024

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.