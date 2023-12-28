الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه وقيمة الحد الأقصى والأدنى للمعاشات

معاشات
معاشات

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور” يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

اتاحت الهيئة القومية للتأمينات الفرصة لأصحاب المعاشات  للاستعلام عن المعاش الخاص بهم إلكترونيا من خلال موقع الهيئة وذلك باستخدام البطاقة الشخصية.

للاستعلام عن المعاش برقم البطاقة الشخصية يرجى أتباع الخطوات التالية :

-الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمينات من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

-اختيار الأيقونة الخاصة بـ "أصحاب المعاشات" ثم الضغط عليها.

-الضغط  على أيقونة "استعلام عن المعاش"

- كتابة رقم البطاقة في الخانات المخصصة لذلك،

- الضغط على أيقونة "بحث"

 -تظهر نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن قيمة المعاش، وموعد صرفه، وتاريخ الصرف.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في جميع المحافظات

موعد صرف معاش شهر يناير 2024

من ناحيتها نشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن الأثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024 هو موعد صرف معاش شهر يناير 2024 مضاف إليه الزيادة الجديدة وذلك لمدة 6 ايام متتالية.

الحد الأدنى و الأقصى للمعاشات 

وعلى صعيد متصل أعلنت الهيئة القومية للتأمينات من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى أنه تم رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها ، و الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه 

كما جاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدني والحد الأقصي وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

أتاحت المالية عدة اماكن لصرف معاشات يناير 2024 م منها مكاتب  البريد المصري فى جميع محافظات الجمهورية  ، وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، ومنافذ شركة فوري، فروع بنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول 

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