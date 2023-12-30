السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل ربات البيوت الراغبات في إعداد قائمة شراء لكافة السلع الغذائية التي تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر.


أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

ترغب ربات البيوت في معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023 في ظل ارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 64 جنيه بالمزارع للتجار فيما تصل إلى المحلات التجارية بسعر يتراوح من 70 إلى 80 جنيه للكيلو.

 

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 119 جنيه وتتراوح أسعارها في المحلات التجارية من 115 إلى 130 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

وصل سعر كيلو الدواجن الساسو في المزارع للتجار إلى نحو 75 جنيه في حين يصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 80 إلى 95 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض من 19 _ 25 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت أبيض قطعان من 16 _ 17 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الساسو من 17 _ 18 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور من 18 _ 19 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت البلدي من 6 _ 7.25 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت الهجين من 10 _ 11 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر كتكوت الجيل الثاني عمر يوم من 12 _ 12 جنيه في المزارع للتجار.

سجل سعر الكتكوت روزي من 17.5 _ 18.5 جنيه في المزارع للتجار.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

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في آخر تحديث.. سعر جنيه الذهب btc اليوم الجمعة 29 ديسمير 2023

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي 48.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 49.25 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط المولارد 48.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 49.25 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط التسمين 38.00 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 38.50 جنيه للكيلو.

سجل سعر البط الفرنساوي 30.50 جنيه للكيلو في المزارع للتجار وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 31.00 جنيه للكيلو.

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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

بورصة الدواجن اليوم

تراجع بقيمة جنيهين في بورصة الدواجن اليوم في كافة أنواع الطيور من الفراخ إلى البط ومع استقرار ملحوظ في أسعار الكتاكيت في المزارع للتجار والبيض بكافة أنواعه والذي يؤثر عليه بشكل ملحوظ برودة فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الحالية.

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قائمة أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين نهاية التعاملات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023

أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الفراخ البلدي سعر كيلو الفراخ كيلو الفراخ

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