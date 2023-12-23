موسم الكريسماس السينمائى.. أزمات اجتماعية وتشويق وكثير من الكوميديا

تعود السينما المصرية للانتعاش من جديد فى «موسم الكريسماس»، من خلال مجموعة كبيرة من الأعمال الضخمة، تتنافس بقوة على إيرادات شباك التذاكر، ويتسم «موسم رأس السنة السينمائى» بوجود تنوع كبير فى الأفلام، فمنها الكوميدى والاجتماعى والأكشن والموسيقى.

«الدستور» تستعرض خريطة أفلام رأس السنة، وأبرزها «أبو نسب» و«الحريفة» و«الإسكندرانى» و«عصابة عظيمة»، وبعضها بالفعل دخل سباق المنافسة خلال الأيام القليلة الماضية، وحقق إيرادات تبشر بوجود منافسة قوية بين النجوم والنجمات المشاركات فى الأعمال.

الحريفة: تجربة شبابية عن التحولات الاجتماعية

تطلق شركة «سينرجى فيلمز» فيلمها الجديد «الحريفة» بداية من ٤ يناير المقبل، فى مغامرة سينمائية جديدة بين عدد من الشباب، فى إطار من الكوميديا والإثارة والتشويق.

تدور الأحداث حول «ماجد»، الذى تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة فى كرة القدم، وينضم «ماجد» إلى فريق المدرسة فى مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة من الشباب، أبرزهم: نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبى وعبدالرحمن محمد وسليم الترك، بجانب بيومى فؤاد، ونجم الكرة السابق والإعلامى أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

الإسكندرانى: البحث عن حياة جديدة فى الخارج

يظهر الفنان أحمد العوضى فى بطولة مطلقة من خلال فيلم «الإسكندرانى»، الذى يتعاون خلاله مع المخرج خالد يوسف، ومن المقرر إطلاق الفيلم فى دور العرض السينمائية ٤ يناير المقبل. يشارك فى الفيلم عدد من النجوم، منهم الفنانة زينة وبيومى فؤاد وحسين فهمى وعصام السقا وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

تدور الأحداث فى محافظة الإسكندرية، حيث يواجه «بكر الإسكندرانى»، الذى يجسده أحمد العوضى، العديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ ويقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا.

أبو نسب: محمد إمام طبيب يعشق «لايف كوتش»

أقيم العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»، الخميس الماضى، بحضور أبطاله محمد إمام وياسمين صبرى وعدد من النجوم، ويراهن صُنّاع العمل على أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول طبيب أطفال يعيش قصة حب مع لايف كوتش. ويتعاون «إمام» مع ياسمين صبرى للمرة الثالثة فى فيلم «أبو نسب»، بعدما قدما معًا فيلمىّ «جحيم فى الهند» عام ٢٠١٦ بمشاركة حمدى الميرغنى وأحمد فتحى ومحمد سلام وبيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و«ليلة هنا وسرور» عام ٢٠١٨.

يشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

عصابة عظيمة: عودة صاحبة السعادة

تعود النجمة الكبيرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للسينما من جديد، من خلال فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا، وينطلق الفيلم فى دور العرض بداية من ٤ يناير المقبل. وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج للعمل خلال الفترة الماضية، بكثافة، وسط انتظار لعودة صاحبة السعادة للساحة من جديد. تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفى، الذى يتورط فى مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

أنا وابن خالتى: سيد رجب يتحدى بيومى

يؤدى النجم الكبير سيد رجب بطولة فيلم «أنا وابن خالتى»، الذى يعرض بدور العرض ٤ يناير المقبل، وينتمى الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا بطريقة «لايت»، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب، يجسدهما سيد رجب وبيومى فؤاد، ويسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

«أنا وابن خالتى» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ميمى جمال وهنادى مهنى وسارة عبدالرحمن.

كارت شحن: الانطلاق 27 ديسمبر

ينطلق الفيلم الكوميدى «كارت شحن»، بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد، فى دور العرض المصرية بداية من ٢٧ ديسمبر الجارى، بعد عرضه فى عدد من الدول العربية، والفيلم الجديد من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادى على، ويشارك فيه: منى جمال وهالة فاخر وإسماعيل فرغلى وعمرو رمزى وسامى مغاورى وصبرى عبدالمنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد.

مقسوم: ليلى علوى مطربة اعتزلت الغناء

من المنتظر طرح فيلم «مقسوم»، ١٧ يناير المقبل، وهو من بطولة النجمة ليلى علوى، إلى جانب: شيرين رضا والفنانة سماء إبراهيم والفنانة سارة عبدالرحمن والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print و«سينرجى فيلمز» و«أفلام مصر العالمية».

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى موسيقى، وتظهر ليلى علوى فى العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم فى التسعينيات.

آل شنب: كوميديا صراع الأجيال داخل «عزاء الإسكندرية»

تطلق «سينرجى فيلمز»، خلال الأسابيع المقبلة أيضًا، أحدث أعمالها «آل شنب» الفيلم يحكى عن «ليلى»، فتاة ثلاثينية تعانى تحكم والدتها فى حياتها، ويموت أحد أفراد العائلة فجأة، ما يجبر «ليلى» ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفى وجود العائلة الضخمة التى تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن يحدث الكثير من المفارقات المضحكة. فيلم «آل شنب» بطولة ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم وأسماء جلال وخالد سرحان.