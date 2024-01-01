تشييع جثمان الإعلامية كريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

يشيع جثمان الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة اليوم عد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض.

ولم تعلن أسرة الإعلامية الراحلة كريمان حمزة حتى الان عن موعد ومكان العزاء

الهيئة الوطنية للإعلام

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قد نعت الإعلامية القديرة الراحلة كاريمان حمزة في بيان رسمي لها أمس ، حيث أكد البيان على أن كريمان حمزة هي أحد رواد وعمالقة الإعلام المصري التى قدمت إعلاما هادفا مهنيا ، وكانت أول مذيعة فى التليفزيون المصري تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدرًا من خلال ما قدمته من محتوي برامجي معرفي متميز يخاطب العقل والوجدان ويحظى بقبول واحترام المشاهدين ، و من خلال استضافتها كبار العلماء والمشايخ والدعاه فى مصر والعالم الإسلامي. وستظل أعمالها خالدة وأحد المصادر المعرفية الإسلامية المهمة.

و أوضح البيان بأن الاعلامية الراحلة كريمان حمزة كانت تحظي باحترام وحب كافة زملاء العمل، رحم الله الإعلامية القديرة وخالص العزاء والمواساة لاسرتها وزملائها ولاسرة الإعلام المصري وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من هي الإعلامية كريمان حمزة

كاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية، عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون منذ عام 1970 وحتى 1999 والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.



و بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان «قرآن ربي»، قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلام، فضلا عن تأليفها عدة كتب منها: لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق. كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور - بالحق أنزلناه وبالحق نزل - كلمة طيبة.