الوطنية للإعلام ناعية الإعلامية القديرة كاريمان حمزة: قدمت برامج دينية متميزة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد.

وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا جاء نصه كالآتي: "ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإعلامية القديرة الراحلة كاريمان حمزة، أحد رواد وعمالقة الإعلام المصري التى قدمت إعلامًا هادفًا مهنيًا، وكانت أول مذيعة فى التليفزيون المصري تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدرًا من خلال ما قدمته من محتوى برامجي معرفي متميز يخاطب العقل والوجدان ويحظى بقبول واحترام المشاهدين، ومن خلال استضافتها كبار العلماء والمشايخ والدعاة فى مصر والعالم الإسلامي، وستظل أعمالها خالدة وأحد المصادر المعرفية الإسلامية الهامة".

وكانت الراحلة تحظى باحترام وحب كل زملاء العمل، رحم الله الإعلامية القديرة وخالص العزاء والمواساة لأسرتها وزملائها ولأسرة الإعلام المصري، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.