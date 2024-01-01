من بينها حالة خاصة وام الدنيا.. Watch it تكشف عن أعمالها الحصرية خلال يناير

أعلنت منصة Watch it عن أعمالها الحصرية والمقرر عرضها خلال شهر يناير.

ونشرت منصة Watch it بومو خاص لهذه الأعمال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة عليه: “اعمال جديدة ومميزة هتستمتعوا بيها في يناير على watch it”.

https://fb.watch/pimslGpyfD/?mibextid=UyTHkb

وكشف البرومو الدعائي عن عرض عدد من الاعمال الجديدة منها:

مسلسل حالة خاصة

مسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل بعد غد الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل وهو من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

وتدور أحداثه حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ام الدنيا الجزء الثاني

وتعرض منصة Watch it خلال شهر يناير الجزء الثاني من برنامج ام الدنيا للنجمة سوسن بدر.

الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الوثائقية أم الدنيا من بطولة الفنانة سوسن بدر، ويتطرق الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا للحديث عن العديد منرالموضوعات مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلي العصر الفاطمي.

سلسلة الأفلام الوثائقية أم الدنيا من بطولة الفنانة سوسن بدر، إذ تشارك فيه بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر عظمة حضارتها القدمية من بداية العصور القديمة حتى العصور الحديثة، وهو من إخراج محمود رشاد.

وبينا ميعاد 2

كما تعرض منصة Watch it خلال شهر يناير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد.

وبينا ميعاد من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.