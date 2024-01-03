محمد إمام يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفيلم "أبو نسب"

تستقبل دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء، عددا من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري ومنها عصابة عظيمة الحريفة والإسكندراني وأنا وابن خالتي وليه تعيشها لوحدك.

وقبل دخول هذه الأعمال لحلبة المنافسة نرصد لكم تفاصيل وقائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس، حيث بلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، 1.499.336 جنيه.

قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

أبو نسب

تصدر فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام قائمة الأفلام المعروضة وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 1.042.195 جنيه محتلا المركز الأول وبذلك ترتفع إجمالي إيراداته منذ عرضه ل22،407،858 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

شماريخ

بينما حقق فيلم “شماريخ” إيرادات وصلت إلى 331.307 جنيها لياتى فى المركز الثانى والفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.



فيلم كارت شحن

أما فيلم “كارت شحن” فقد حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 86.318 جنيه لياتى فى المركز الثالث.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

فيلم “العميل صفر”

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 18.852 جنيه ليحتل المركز الرابع.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

فيما جنى فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 11.591 جنيها ليأتى فى المركز الخامس.

فوي فوي فوي

واحتل فيلم “ فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، المركز السادس محققا إيرادات وصلت إلى 7503 جنيهات.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال وبطولة َحمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي،

بلوموندو

وقبع فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد في المركز السابع والأخير فقد حقق أمس إيرادات وصلت إلى 1570 جنيها ليحتل السابع.

فيلم "بلوموندو" من بطولة حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.