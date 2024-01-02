الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«قفشة» ضيف الصقر أحمد حسن فى برنامج «الكابتن».. السبت

الكابتن
الكابتن

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء السبت المقبل، محمد مجدي "قفشة" نجم نادي الأهلي.

يتحدث "قفشة" خلال الحوار الذي يذاع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عن كواليس مبارياته مع نادي الأهلي ومسيرته الكروية، وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الرياضي، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الكابتن" يذاع حصريًا على قناة "dmc" ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة المحلية والعالمية.

كان برنامج "الكابتن" قد استضاف خلال حلقاته الماضية عددًا من نجوم الكرة المصرية على رأسهم الكابتن حسن شحاتة ومحمد شوقي ومحمد فضل ومحمد أبوالعلا وحسام عاشور وحازم إمام الصغير وسيد معوض. 

برنامج "الكابتن" 

كان البرنامج الرياضي الجديد "الكابتن" مع أحمد حسن قد انطلقت أولى حلقاته السبت 16 ديسمبر الجاري عبر شاشة dmc في أولى تجارب الصقر أحمد حسن في التقديم التليفزيوني. 

يذاع البرنامج مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

حل الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC في الحادية عشرة من مساء السبت قبل الماضي.

برنامج الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع، ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عددًا من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد كمقدم للبرنامج، الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني. 

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