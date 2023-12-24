الليلة.. حسام عاشور ضيف "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن

يحل نجم الأهلي السابق الكابتن حسام عاشور ضيفًا على رابع حلقات برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن وذلك مساء اليوم عبر شاشة dmc.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وعرضت قناة dmc برومو الحلقة والتي تشهد انفرادات مختلفة عن أهم أخبار الكرة المحلية والعالمية.

ويتحدث نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام عاشور عن علاقته بنادي الأهلي ومنتخب مصر وكواليس رحيله عن القلعة الحمراء، ويتطرق اللقاء إلى العديد من الأسرار التي يكشفها حسام عاشور للمرة الأولى على الشاشة من خلال برنامج الكابتن ويشارك عاشور الكابتن أحمد حسن في تحليل أهم الأخبار المحلية والعالمية عن كرة القدم.

وكان برنامج "الكابتن" قد استضاف خلال حلقاته الماضية عددًا من نجوم الكرة المصرية على رأسهم الكابتن حسن شحاتة ومحمد شوقي ومحمد فضل ومحمد أبوالعلا.

برنامج "الكابتن"

وكان البرنامج الرياضي الجديد "الكابتن" مع أحمد حسن قد انطلقت أولى حلقاته السبت 16 ديسمبر الجاري عبر شاشة dmc في أولى تجارب الصقر أحمد حسن في التقديم التليفزيوني.

ويذاع البرنامج مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وحل الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC في الحادية عشرة من مساء السبت قبل الماضي.

الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع، ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عددًا من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد كمقدم للبرنامج، الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني.