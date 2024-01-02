الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بينها "البؤساء".. "الإنتاج الإعلامي" ترمم 50 فيلما قديما

البؤساء
البؤساء

اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي، على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتركت أثرًا كبيرًا لدي الجمهور والنقاد عند عرضها على مدار العقود الماضية. 

جاء ذلك في إطار حرص المدينة على الحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة، والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم، وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض، ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية، عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية الــ4k، ذات الجودة العالية، إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهي الدقة والإحترافية، وبإستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وانتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي ، عادل أدهم، محسنة توفيق، فردوس عبدالحميد ،نبيل نور الدين والنجمة ليلى علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة، وجاري الانتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعًا، في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.

مدينة الإنتاج الإعلامي الإنتاج الإعلامي تحيى تراث الأفلام القديمة الإنتاج الإعلامي ترمم 50 فيلما قديما ترميم الأفلام اعمال ترميم الأفلام القديمة

مواد متعلقة

يفتتحها "ليه تعيشها لوحدك".. 5 أعمال سينمائية في قائمة أفلام موسم رأس السنة

غدا.. انطلاق أولى حلقات حالة خاصة عبر watch it

الجمعة.. عرض حلقة الموسيقار هاني شنودة في برنامج sold out على cbc

التصوير نهاية الأسبوع المقبل.. درة تتعاقد على بطولة مسلسل "إثبات نسب"

من بينها حالة خاصة وام الدنيا.. Watch it تكشف عن أعمالها الحصرية خلال يناير

الليلة.. "الوثائقية" تُعيد عرض "عن قرب.. وحيد حامد"

تشييع جثمان الإعلامية كريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

أبو نسب في المقدمة وبلوموندو الأخير.. قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

علاقة حب مراهقين تنتهى بـ"حفلة اغتصاب" لقاصر فى الغربية.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

الجيش الإسرائيلى ينسحب من غزة.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة