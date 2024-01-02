بينها "البؤساء".. "الإنتاج الإعلامي" ترمم 50 فيلما قديما

اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي، على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتركت أثرًا كبيرًا لدي الجمهور والنقاد عند عرضها على مدار العقود الماضية.

جاء ذلك في إطار حرص المدينة على الحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة، والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم، وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض، ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية، عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية الــ4k، ذات الجودة العالية، إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهي الدقة والإحترافية، وبإستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وانتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي ، عادل أدهم، محسنة توفيق، فردوس عبدالحميد ،نبيل نور الدين والنجمة ليلى علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة، وجاري الانتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعًا، في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.