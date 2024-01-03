"Watch it" تتيح الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "حالة خاصة"

أتاحت منصة Watch it الحلقة الأولى والثانية من المسلسل الدرامي الجديد "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقي وغادة عادل.

وأعلنت منصة Watch it عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انطلاق عرض المسلسل ونشرت البرومو الدعائي للعمل وعلقت:"نديم مُصر على النجاح مهما كانت الصعوبات، ورحلته لتحقيق حلمه بدأت دلوقتي، مسلسل حالةخاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء ١٢ صباحًا".

واحتفل أبطال وصناع حالة خاصة أمس بالعرض الخاص له بأحد الفنادق الكبرى.

وكانت منصة Watch it قد دشنت حملة دعائية كبيرة للمسلسل عبر المنصة وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت منصة Watch it عدد من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في إطار الحملة الدعائية للعمل الذي يعد احد الإنتاجات الأصلية الحصرية.

وتواصل منصة Watch it الترويج للعمل حيث عرضت مؤخرًا مقاطع فيديو من المسلسل كشفت خلالها وحقق البرومو الدعائي للمسلسل ما يقرب من مليون مشاهدة.

ويعود الموسيقار هاني شنودة من جديد لتقديم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية من خلال مسلسل حالة خاصة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض مسلسل "حالة خاصة" لطه دسوقي وغادة عادل يوم الأربعاء 3 يناير المقبل، بواقع حلقتين كل أسبوع على منصة Watch it الرقمية، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، وهو إنتاج المنصة الحصرية الأصلية.

قصة مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل، على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار،وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان نبيل علي ماهر.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي في عالم الدراما التليفزيونية،