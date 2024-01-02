الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في حلقة كلها ضحك ولعب.. أسرة فيلم "الحريفة" ضيوف معكم منى الشاذلي

أبطال فيلم الحريفة
أبطال فيلم الحريفة

يحل أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس المقبل من حلقات  برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "ON".

يظهر فى الحلقة نجوم الفيلم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة الى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

ميدو

أبطال فيلم الحريفة

يتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل وأبرز التحديات التى واجههتهم خلال تصوير الفيلم.

وفى جو من البهجة والمرح، يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي حازت على تفاعل جمهور البرنامج داخل الاستوديو.

يتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل وكيف استعد لأداء دور استاذ شلش ضمن أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الحريفة

كما يكشف أبطال الفيلم أسرار عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما ضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الضيوف.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أحداث فيلم «الحريفة» حول لاعب كرة قدم يُدعى «ماجد»، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى «سينرجى فيلمز» و«تى فيجن»، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات «كزبرة»، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام «ميدو»

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