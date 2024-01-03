الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مفاجآت وأسرار".. محمد الباز ضيف "بالخط العريض" الجمعة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز في "بالخط العريض"

يحل الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة خاصة من برنامج "بالخط العريض"، الجمعة المقبل.

 

تفاصيل حلقة محمد الباز في "بالخط العريض" 

ويتحدث الباز في الحلقة عن العديد من أسرار حياته ورحلته المهنية، وتفاصيل حياته الخاصة من النشأة في دمياط حتى زواجه.

ولأول مرة، يرد الباز خلال الحلقة على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب، عن حجم ثروته.

وعن معاركه الصحفية، قال الباز: "مرة لقيت حد بيتصل بيا في التليفون وقالي كلمة واحدة (خلي لك كتف حنين متتخانقش مع كل حد)".

ويشرح الباز تفاصيل خلافه مع الإعلامي عمرو أديب خلال الفترة الماضية، قائلًا: "مينفعش أشتغل مع عمرو أديب".


وقال الباز إنه عمل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى منذ فترة طويلة، لكنه لا يتوقع أن يجمعهما عملًا صحافيًا مشتركًا في المستقبل، معقبًا: "إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله".

 

ويسرد الكاتب والإعلامي أصعب المواقف التي مرت عليه، وأسباب قسوة مصطلحاته وتعبيراته، وتفاصيل نقد الشيخ الشعراوي.

 

كما يحكي الباز تفاصيل مقاله الشهير ضد الزعيم عادل إمام، وأسباب نقده، قائلًا: كنت أحمق.

 

ويحكي الباز رحلته وقت أن كان إمامًا في قريته بدمياط، وأسباب صعوده المنبر للخطابة، وحكاياته مع الشيخ محمد حسان، مضيفًا: "محمد حسان صديقي دلوقتي".


وقال الباز إنه أجرى حوارًا مع شخصية إعلامية شهيرة، لكنه يعتبر هذا الحوار أسوأ موضوع صحفي أجراه في رحلته الصحفية.

 

وعن زوجته الدكتورة صفاء النجار، قال الباز: "تزوجنا بطريقة صاعقة لكل المحيطين بنا".

 

وفي المجال العام، اعتبر الباز أن المجتمع المصري لا تحكمه ضوابط حاليًا، قائلًا: "البلد فكة، محتاجة ضبط زوايا".

 

ويذاع برنامج "بالخط العريض"، تقديم إيمان أبوطالب، الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، على شاشة قناة الحياة.

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